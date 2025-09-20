Visite libre des sites archéologiques de Cuccuruzzu – Capula Site archéologique de Cucuruzzu Levie

prévoir de l’eau, une casquette et des chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez découvrir la forteresse de l’âge du Bronze de Cuccuruzzu et le chateau médiéval de Capula à l’aide d’un audioguide.

Site archéologique de Cucuruzzu Site archéologique de Cucuruzzu, Capula, San Larenzu 20170 Levie Levie 20170 Corse-du-Sud Corse 0613359467 http://www.isula.corsica/patrimoine/ https://www.facebook.com/PatrimoniuIsula/;https://twitter.com/PatrimoniuIsula;https://www.instagram.com/patrimoniuisula/ En traversant une forêt méditerranéenne au coeur d’un environnement

préservé, vous découvrirez le Casteddu de Cucuruzzu, qui fait partie de

la vingtaine de casteddi connus de l’île, situés essentiellement en Corse

méridionale.

C’est en 1959 que l’archéologue Roger Grosjean, à qui l’on doit

notamment la renommée des sites de Filitosa (Sollacaro) et de Cauria

(Sartène), mentionne le site de Cucuruzzu. En 1964, l’étude sera reprise

par François de Lanfranchi, qui poursuivra et étendra ses recherches

jusque dans les années 1990.

Érigé par les hommes de l’Âge du Bronze, il a été établi

au sein d’un chaos granitique aménagé, dominant le versant nord du

plateau de Levie.

En contrebas du casteddu vers le Nord-Est, plusieurs des terrasses

aménagées et des abris ont été occupés ; il s’agit d’un village, ceinturé

par un mur de protection (non accessible). Le monument principal est

formé par la Torra (tour : probable lieu de stockage et de transformation

des denrées), qui conserve encore une partie de sa couverture.

Les vestiges recueillis lors des fouilles sont présentés au musée

de l’Alta Rocca.

Depuis Ajaccio RT 40 puis D268, depuis Porto-Vecchio D859/RT 40 puis D59, Levie, 20170, Corse

Découvertes de la forteresse de l’Age du Bronze et du château médiéval de Capula

