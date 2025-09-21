Visite libre des vestiges de la forteresse de Montrond Journée du Patrimoine Saint-Amand-Montrond
10 Allée du Prince de Condé Saint-Amand-Montrond Cher
Gratuit
Début : Dimanche 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
Partez à la découverte des vestiges du château de Montrond
Au cours d’une matinée, déambulez à travers les pierres. .
10 Allée du Prince de Condé Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 42 76
English :
Discover the remains of Montrond castle
German :
Entdecken Sie die Überreste des Schlosses von Montrond
Italiano :
Scoprite i resti del castello di Montrond
Espanol :
Descubra los vestigios del castillo de Montrond
L’événement Visite libre des vestiges de la forteresse de Montrond Journée du Patrimoine Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2025-09-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE