Visite libre d’Escale Pêche Escale Pêche Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Visite libre d’Escale Pêche 20 et 21 septembre Escale Pêche Vendée

Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone, Gratuit, Places limitées par créneau horaire (toutes les 30mn), Visite adaptée aux enfants de plus de 6 ans

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les coulisses de la pêche artisanale : l’histoire du port, les espèces pêchées, les techniques de pêche, le métier de marin-pêcheur, le travail du mareyeur et les missions de la criée.

Une visite ludique et enrichissante qui permet de mieux comprendre les enjeux auxquels font face les professionnels et d’être sensibilisé, en tant que consommateur, au soutien de la filière pêche artisanale.

Escale Pêche 53 Quai Marcel Bernard Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire 02 28 17 79 88 https://www.escalepeche-vendee.fr/

©Antoine Tatin