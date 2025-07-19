Visite libre du Beffroi Amiens

Visite libre du Beffroi Amiens samedi 19 juillet 2025.

Visite libre du Beffroi

Place au fil Amiens Somme

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 14:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-07-26 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-10-18 2025-10-25 2025-12-20 2026-02-14 2026-02-21

Cette année, le Beffroi célèbre en grande pompe les 20 ans de son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial avec 22 autres Beffrois des Hauts-de-France !

Pour cet anniversaire, plongez-vous dans l’histoire de cet emblématique monument, de jour comme de nuit !

Venez faire résonner les cloches de la fête et découvrir les trésors cachés de notre Beffroi, le cœur battant de la ville !

Rdv au pied du beffroi Place au fil.

Paiement auprès du vacataire de permanence.

Tarif . unique 2€

Cette année, le Beffroi célèbre en grande pompe les 20 ans de son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial avec 22 autres Beffrois des Hauts-de-France !

Pour cet anniversaire, plongez-vous dans l’histoire de cet emblématique monument, de jour comme de nuit !

Venez faire résonner les cloches de la fête et découvrir les trésors cachés de notre Beffroi, le cœur battant de la ville !

Rdv au pied du beffroi Place au fil.

Paiement auprès du vacataire de permanence.

Tarif . unique 2€ .

Place au fil Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

English :

This year, the Belfry celebrates the 20th anniversary of its inclusion on the World Heritage List, along with 22 other belfries in the Hauts-de-France region!

For this anniversary, immerse yourself in the history of this emblematic monument, day and night!

Come and ring the festive bells and discover the hidden treasures of our Belfry, the beating heart of the city!

Meet at the foot of the belfry ? Place au fil.

Payment to be made to the temporary staff member on duty.

Price: 2?

German :

Dieses Jahr feiert der Belfried mit 22 anderen Belfrieden in der Region Hauts-de-France den 20. Jahrestag seiner Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes mit großem Pomp!

Tauchen Sie anlässlich dieses Jubiläums in die Geschichte dieses emblematischen Bauwerks ein bei Tag und bei Nacht!

Lassen Sie die Glocken des Festes erklingen und entdecken Sie die verborgenen Schätze unseres Belfrieds, des schlagenden Herzens der Stadt!

Treffpunkt am Fuße des Belfrieds ? Platz am Faden.

Bezahlung bei dem Bereitschaftsdienst.

Einzeltarif: 2?

Italiano :

Quest’anno il Campanile festeggia in grande stile il 20° anniversario della sua iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, insieme ad altri 22 campanili della regione Hauts-de-France!

Per questo anniversario, immergetevi nella storia di questo monumento emblematico, di giorno e di notte!

Venite a suonare le campane a festa e a scoprire i tesori nascosti del nostro campanile, cuore pulsante della città!

Appuntamento ai piedi del campanile? Place au fil.

Pagamento da effettuare al personale temporaneo di turno.

Prezzo del biglietto singolo: 2?

Espanol :

Este año, el Campanario celebra por todo lo alto el vigésimo aniversario de su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, junto con otros 22 campanarios de la región de Hauts-de-France

Con motivo de este aniversario, sumérjase en la historia de este emblemático monumento, tanto de día como de noche

Venga a tocar las campanas de fiesta y descubra los tesoros ocultos de nuestro campanario, corazón palpitante de la ciudad

Cita al pie del campanario ? Place au fil.

Pago al agente temporal de guardia.

Precio del billete sencillo: 2?

L’événement Visite libre du Beffroi Amiens a été mis à jour le 2025-06-18 par OT D’AMIENS