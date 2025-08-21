Visite libre du Bunker 502 MA.AT Office de Tourisme Arcachon

Visite libre du Bunker 502 MA.AT Office de Tourisme Arcachon jeudi 21 août 2025.

Visite libre du Bunker 502

MA.AT Office de Tourisme Esplanade Georges Pompidou Arcachon Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07 2025-09-08 2025-09-09

Construit en 1943 sous l’occupation allemande, ce bunker de 120 m², spécialisé dans les télécommunications, a été bâti sous terre pour être protégé des bombardements. Refermé et arasé en 1946, il était tombé dans l’oubli jusqu’en 2015. C’est le Groupement de Recherches GRAMASA qui a effectué les fouilles. Ce lieu, jamais visité jusqu’alors sait faire le lien entre passé et présent, sur un mode immersif, pédagogique, patrimoniales.

Ce vestige de la Seconde Guerre Mondiale est désormais restauré et ouvert au public. Une scénographie immersive vous accompagne dans la découverte de ce symbole de d’Arcachon.

Visite en autonomie tous les jours, aux horaires de l’Office de Tourisme. 2€ l’entrée. .

MA.AT Office de Tourisme Esplanade Georges Pompidou Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

English : Visite libre du Bunker 502

German : Visite libre du Bunker 502

Italiano :

Espanol : Visite libre du Bunker 502

L’événement Visite libre du Bunker 502 Arcachon a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Arcachon