Visite libre du bunker de La Rochelle Le Bunker de La Rochelle La Rochelle

Tarif unique à 7€.

Construit en 1941, ce bunker resté intact et authentique vous invite à découvrir son bar, ses fresques marines et l’histoire fascinante de La Rochelle.

Sur place, profitez également de jeux avec des lots à gagner !

Samedi et dimanche : 10 h – 19 h

⏰ Dernières entrées à 18 h (visite en matinée conseillée)

Tarif : 7 € par personne (adultes et enfants à partir de 5 ans)

Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941 pour abriter des bombardements, l'amirauté et les commandants des sous-marins allemands, qui craignaient une attaque aérienne des alliés. D'une superficie de 300m², il est invisible de l'extérieur.

D’une superficie de 300m², il est invisible de l’extérieur.

