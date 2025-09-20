Visite libre du cabaret l’Escale de Migennes Cabaret l’Escale Migennes

Visite libre du cabaret l’Escale de Migennes Cabaret l’Escale Migennes samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du cabaret l’Escale de Migennes 20 et 21 septembre Cabaret l’Escale Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce « petit Olympia » de province à travers un diaporama des grands noms qui s’y sont produits : Brel, Aznavour, Gréco, Aubret, Hallyday, et tant d’autres !

Pour compléter votre visite ? Passez par l’espace vintage présentant une petite collection d’objets de l’âge d’or du cabaret.

Cabaret l’Escale Place Eugène Laporte 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce « petit Olympia » de province à travers un diaporama des grands noms qui s’y sont produits : Brel, Aznavour, Gréco, Aubret, et …

© Daytona Goguelat