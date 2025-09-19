Visite libre du cabinet Rembrandt Cabinet Rembrandt Grenoble

Visite libre du cabinet Rembrandt Cabinet Rembrandt Grenoble vendredi 19 septembre 2025.

Tarif préférentiel : 5€/ pers., gratuit – 18 ans. Le billet donne également accès aux expositions temporaires.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Découvrez le cabinet Rembrandt, seul musée au monde exclusivement dédié à l’oeuvre gravé de Rembrandt.

Le cabinet Rembrandt est un espace dédié à l'exposition de l'une des plus belles collections privées au monde de gravures de Rembrandt, appartenant au Fonds Glénat. Ces œuvres sur papier d'une extrême fragilité car sensibles à la lumière sont présentées tour à tour, jamais plus d'une trentaine en même temps. Le cabinet Rembrandt sera ainsi toujours en mouvement. La présentation de ces œuvres de plus de 350 ans est complétée d'un dispositif numérique permettant d'appréhender le génie et la technique de Rembrandt.

Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. L’entrée est au numéro 37 de la rue Servan à Grenoble Le site est desservi par les 3 lignes de tram de Grenoble : A (station Hubert Dubedout), B (Sainte-Claire) et C (Hôtel de Ville), il est facilement accessible par tout habitant de l’agglomération, et à proximité de 3 parkings publics : place de Verdun, Maison du Tourisme, Musée.

©C. Levet pour le fonds Glénat