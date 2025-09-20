Visite libre du calvaire des Recollets Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère

Visite libre du calvaire des Recollets Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du calvaire des Recollets 20 et 21 septembre Calvaire des Récollets Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte d’un site unique classé monument historique, aboutissement d’un chemin de croix fondé en 1516 et composé de quarante stations. Le calvaire abrite différentes chapelles de styles néo-classique et néo-gothique.

Calvaire des Récollets Rue Berthelot, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Fondé en 1516 par Romanet Boffin, marchand romanais, un chemin de croix serpente dans la ville et aboutit au Calvaire, à l’image du mont Golgotha à Jérusalem. Ce patrimoine remarquable vient de fêter ses 500 ans et a fait l’objet d’une importante campagne de restauration en 2016-2017. parking à proximité

Découverte d’un site unique classé monument historique, aboutissement d’un chemin de croix fondé en 1516 et composé de quarante stations. Le calvaire abrite différentes chapelles de styles et…

@ville Romans-sur Isére