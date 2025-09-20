Visite libre du Campo Santo, le plus ancien cloître-cimetière de France Campo Santo Perpignan

Gratuit. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Entrée libre pour une découverte du cloître cimetière Saint-Jean (XIVe siècle), dit Campo Santo depuis sa restauration.

Chaque enfeu, d’un style gothique épuré, est orné d’écussons représentant les armes des grandes familles perpignanaises.

Située au nord-est, la chapelle de la Funeraria présente des vitraux contemporains rélaisés par Shirley Jaffe.

Campo Santo Rue Amiral Ribeil, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 62 38 84 Le cloître-cimetière Saint-Jean, dit Campo Santo depuis sa restauration, fut édifié dans le premier tiers du 14e siècle. Chaque enfeu, d’un gothique épuré, est marqué d’écussons aux armes des riches familles perpignanaises. Au nord-est, la chapelle funéraire ou Funeraria, dédiée à saint Jean l’Évangeliste, vous dévoile des vitraux contemporains de Shirley Jaffe.

