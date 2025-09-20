Visite libre du Carmel de Pontoise Couvent des Carmélites ou du Carmel Pontoise

Visite libre du Carmel de Pontoise Couvent des Carmélites ou du Carmel Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Carmel de Pontoise 20 et 21 septembre Couvent des Carmélites ou du Carmel Val-D’Oise

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fondé en 1605 par Madame Acarie, il est le plus ancien Carmel encore en activité. Lors de votre visite, vous pourrez découvrir des frises historiques, des cartes anciennes de Pontoise et du Carmel et une présentation de l’ordre et du Carmel sous l’angle cultuel et historique.

Des oeuvres du patrimoine du Carmel vous serons également présentées.

Couvent des Carmélites ou du Carmel 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France. Dans l'agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L'ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

