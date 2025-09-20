Visite libre du centre de maintenance du tramway de Besançon Centre de maintenance du tramway Hauts du Chazal Besançon

Visite libre du centre de maintenance du tramway de Besançon Centre de maintenance du tramway Hauts du Chazal Besançon samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du centre de maintenance du tramway de Besançon Samedi 20 septembre, 09h30 Centre de maintenance du tramway Hauts du Chazal Doubs

Gilet de sécurité fluorescent et pièce d’identité obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Combien pèse un tram ? Comment est-il réparé ? Combien il y en a t-il ?

Découvrez les réponses à ces questions en visitant le centre de maintenance du tramway de Besançon à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Au programme :

– visitez l’atelier et les coulisses du tramway ;

– découvrez le poste de conduite d’un bus et d’un tramway ;

– échangez avec les professionnels Ginko (conducteurs, mécaniciens, etc.) ;

– et en avant-première, montez à bord des nouvelles rames de tramway.

Venez découvrir les animations pour petits et grands, le quiz et les cadeaux à gagner.

Plus d’informationss sur www.ginko.voyage/jep

Centre de maintenance du tramway Hauts du Chazal 1 rue Pierre Laroque, 25000 Besançon Besançon 25000 Hauts du Chazal Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 70 27 71 60 https://www.ginko.voyage/ [{« link »: « http://www.ginko.voyage/jep »}] Pour venir au centre de maintenance du tramway (Hauts du Chazal) : lignes T1, T2 et 7 + Parking Relais sur place (libre le samedi).

Combien pèse un tram ? Comment est-il réparé ? Combien il y en a t-il ?

© Keolis Besançon Mobilités