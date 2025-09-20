Visite libre du Centre historique Crécy la bataille – 1346 Centre Historique Crécy la bataille Crécy-en-Ponthieu

Dernière entrée à 11h30, le matin. Dernière entrée à 17h15, l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:15:00

Fin : 2025-09-21T14:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Centre historique Crécy la bataille est un centre d’interprétation sur le Moyen Âge. Un parcours chronologique bilingue permet au visiteur de découvrir le contexte historique de la guerre de Cent Ans et la célèbre bataille du 26 août 1346. D’autres thématiques sont consacrées à l’équipement du combattant, à l’héritage culturel de l’événement mais aussi à la vie quotidienne au Moyen Âge.

Une application numérique perment également de découvrir le site de manière immersive (balade sonore).

Centre Historique Crécy la bataille 362, Avenue des Fusillés, Crécy-en-Ponthieu Crécy-en-Ponthieu 80150 Crécy-en-Ponthieu Somme Hauts-de-France 0322236755 https://www.crecylabataille.com Parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

(C) CHCLB