Visite libre du Centre Jean Giono « Jean Giono, les chemins de l’œuvre » 20 et 21 septembre CENTRE JEAN GIONO Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

SAMEDI 20 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE de 10h00 à 18h00

Centre Jean Giono – Manosque Entrée et médiation gratuites

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion d’ouvrir gratuitement des lieux culturels et patrimoniaux pour tous les publics ; cette année le thème étant « Patrimoine architectural ».

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

L’exposition permanente Jean Giono, les chemins de l’œuvre est proposée en accès libre à tous les publics. Venez parcourir cet espace muséal, au cœur de l’Hôtel Raffin, consacrée à la vie et à l’œuvre de l’écrivain Jean Giono. Textes en français et en anglais.

Livret de jeu et de visite à destination des familles (enfants à partir de 8 ans)

Infos/Contact : 04 92 70 54 54 / centregiono@dlva.fr

CENTRE JEAN GIONO 3, Boulevard Elémir Bourges 04100 Manosque Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 70 54 54 http://www.centrejeangiono.com [{« link »: « mailto:centregiono@dlva.fr »}] Créé en 1992, le centre a pour vocation de promouvoir l’oeuvre de l’écrivain. Il a mis en place une activité permanente et développe dans le cadre des grands rendez-vous nationaux une programmation d’événements littéraires et artistiques, en résonnance avec la vie et l’oeuvre de l’écrivain.

