Visite libre du Centre sportif et culturel Camille Muffat Centre sportif et culturel Camille Muffat Clichy

Visite libre du Centre sportif et culturel Camille Muffat Centre sportif et culturel Camille Muffat Clichy samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Centre sportif et culturel Camille Muffat 20 et 21 septembre Centre sportif et culturel Camille Muffat Hauts-de-Seine

Durée : environ 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez librement les espaces du complexe sportif et culturel signé Rudy Ricciotti.

Centre sportif et culturel Camille Muffat 6 rue Paul-Dupont 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite libre

Clichy