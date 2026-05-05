Visite libre du chantier de restauration, Église Saint-Sauveur, Sahurs

Visite libre du chantier de restauration 19 et 20 septembre Église Saint-Sauveur Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Il est proposé de visiter le chantier de restauration extérieur de l’église commencé en octobre 2025.

Église Saint-Sauveur Rue de l’église, 76113 Sahurs Sahurs 76113 Seine-Maritime Normandie 02 35 32 46 03 Les travaux historiques et archéologiques réalisés sur l’église Saint-Sauveur ont fait entrer cet édifice dans le corpus des églises pré-romanes de Normandie. La première phase des travaux de restauration, d’une durée d’un an, ont porté sur l’extérieur et les vitraux Parking à proximité, PMR

Journées européennes du patrimoine 2026

©Bernard Obermosser