Visite libre du chantier du Bassial et des ruines de l’Abbaye Ruines de l’abbaye de Munster Munster

Visite libre du chantier du Bassial et des ruines de l’Abbaye 20 et 21 septembre Ruines de l’abbaye de Munster European Collectivity of Alsace

Rendez-vous directement au Bassial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Thomas Weulersse et Pascal Laemmel se sont lancés dans un projet d’ampleur : redonner vie à l’abbaye de Munster ! Le chantier révèle progressivement les mystères de ce site grandiose…

Ruines de l’abbaye de Munster 12 Cour de l’Abbaye, 68140 Munster Munster 68140 European Collectivity of Alsace Grand Est [{« link »: « https://www.munster.alsace/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-a-munster/ »}] Les structures restées en place furent dévastées pendant la Première Guerre mondiale. Seules subsistent les voûtes du cloître datant du XVIIᵉ siècle, l’escalier en colimaçon qui menait autrefois aux cellules des moines au premier étage, ainsi qu’une porte gothique de la fin du XVᵉ siècle, antérieure à la guerre de Trente Ans, de facture remarquable et portant les traces de blasons martelés.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Munster