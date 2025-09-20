Visite libre du château Château de Jossigny Jossigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Jossigny ouvrira ses portes le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025.

Découvrez les salles du château exceptionnellement ouvertes à la visite libre.

Vous pourrez également rencontrer les artisans d’art du tiers-lieu de Jossigny qui exposent leurs travaux dans le château lors de ces journées.

Château de Jossigny 1 rue de Tournan 77600 Jossigny Jossigny 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 62 74 42 http://www.chateau-jossigny.fr Exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine.

Le château de Jossigny fut édifié en 1753 pour Claude-François Leconte des Graviers, conseiller à la Ve chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, par l’architecte Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne (1711 – 1778), dernier de l’illustre dynastie des Mansart.

Situé à 32 kilomètres à l’est de Paris et à 6 kilomètres au sud de Lagny-sur-Marne, Il constitue un précieux témoignage de l’architecture d’une maison rocaille du milieu du XVIIIe siècle dans tout ce qu’elle a de plus charmant et de pittoresque.

A la fin du XVIème siècle le domaine de Jossigny entre dans le patrimoine de la famille des Bragelongue , C’est par un jeu complexe d’alliances qu’il échut au XIXe siècle à la famille De Roig. Le baron Guy-François en fit don à l’État en 1949, conservant l’usufruit jusqu’à sa mort en 1975.

Le domaine est aujourd’hui géré par le Centre des monuments nationaux .

Le château, ainsi que les façades et toitures des dépendances, le parc et les allées, font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 23 décembre 1942. Situé à 32 km de Paris, le château de Jossigny est accessible facilement par la route. En venant de Paris, prendre l’autoroute A4, la sortie N° 12, continuer sur la D35, direction Bussy Saint-Georges, puis à droite la D406 direction Jossigny, trajet 30′ de Paris. Par transport en commun, RER A Direction Marne-la-Vallée, station Val d’Europe ou Bussy saint Georges, puis bus 46 en semaine pour Jossigny, quelques uns le samedi, aucun le dimanche. Le château de Jossigny se trouve à 3 km environ de Bussy saint Georges et 2,5 km de Val d’Europe.

Journées européennes du patrimoine 2025

