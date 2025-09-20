Visite libre du château Château de la Poupeliere Sainte-Honorine-la-Chardonne

Visite libre du château Château de la Poupeliere Sainte-Honorine-la-Chardonne samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du château 20 et 21 septembre Château de la Poupeliere Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chateau de la Poupeliere

ouvre ses portes pour les journees du patrimoine.

Pendant cette journee vous pouvez decouvrir ce magnifique chateau avec son architecture remarquable.

Plusieurs pieces seront ouvert pour une decouverte guidée .

A cote de notre architecture nous avons aussi d’une tres belle histoire que nous n’oublirons pas pendant notre visite guidée.

10:00 a 18:00 Portes ouvertes

12:00 a 14:00 restauration et buvette ( sandwich et gateaux)

14:00 a 18:00 visites guidées

Château de la Poupeliere 1 château de la Poupeliere, 61430 Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie 0031647950855 https://chateaudelapoupeliere.fr/ https://www.instagram.com/chateaudelapoupeliere?igsh=M2R3ZjRoejFrcnJw&utm_source=qr Chateau de la Poupeliere, avec sa Chapelle ou a eu lieu le première messe protestante en Normandië Entree D15 route de Conde ou D803 Cingal .. parking se trouve sur le terrain.

Journées européennes du patrimoine 2025