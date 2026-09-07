Visite libre du château, Château de Neuvicq-le-Château, Neuvicq-le-Château

Informations pratiques

Visite libre du château 19 et 20 septembre Château de Neuvicq-le-Château Charente-Maritime

Tarif : 2€. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre du château de 14h à 17h le samedi et le dimanche.

Château de Neuvicq-le-Château Rue du château, 17490 Neuvicq-le-Château, France Neuvicq-le-Château 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0683289447 http://chateau-de-neuvicq-le-chateau.com Ancien manoir comprenant deux parties élevées à des époques différentes. Le manoir proprement dit remonte au XVe siècle. Une annexe lui a été accolée au XIXe siècle. Le manoir s’élève de cinq étages, distribués par un escalier à vis en pierre, avec marches à contre-courbe. Parking devant le château ainsi que dans le village

Visite libre du château de 14h à 17h le samedi et le dimanche

©guilainebaudrit