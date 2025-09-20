Visite libre du château d’Angers et de la tapisserie de l’Apocalypse, chef-d’œuvre inscrit à l’UNESCO ! Château d’Angers Angers

Visite libre du château d’Angers et de la tapisserie de l’Apocalypse, chef-d’œuvre inscrit à l’UNESCO ! 20 et 21 septembre Château d’Angers Maine-et-Loire

Dernier accès : 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le château d’Angers est un monument hors norme !

Occupé par l’homme depuis Néolithique, ce point haut perché est le berceau de l’histoire angevine ! Dominant la rivière, il vous offre une vue exceptionnelle sur Angers en même temps qu’une plongée au cœur de l’Histoire de la France et de l’Europe.

À l’intérieur de son enceinte qui faisait de lui la plus grande forteresse du XIIIe siècle, le château garde des trésors du patrimoine, comme la tapisserie de l’Apocalypse, un chef d’œuvre monumental unique au monde inscrite à l’UNESCO !

Ses 25 000 m2 entretenus dans le respect de l’environnement et classés Refuge LPO sont un havre de paix en plein centre-ville !

Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.chateau-angers.fr Le château est composé de deux éléments : la forteresse construite par Saint-Louis en 1230 et le château-résidence des ducs d’Anjou. La forteresse comporte 17 tours hautes d’une trentaine de mètres et larges de 18 mètres, construites dans une alternance de schiste et de tuffeau ; les murs ont été renforcés en 1592 par un épais rempart de terre ; chacune des portes était défendue par une double herse. A partir de 1360, le château, devenu résidence ducale, est transformé : logis royal, chapelle édifiés au début du XVe siècle, châtelet construit en 1450. En 1373, le duc Louis Ier d’Anjou commande une série de tapisseries ayant pour thème l’Apocalypse, chef-d’œuvre est inscrit à l’UNESCO. Accès: droit d’entrée : Plein tarif : 9,50€, tarif groupe : 7,50€, Gratuit : – de 18 ans, – de 26 ans (ressortissants et résidents UE), Carte blanche, Passeport Musées/Château, Pass éducation, Personne handicapée, demandeur d’emploi, journalistes.

Alexandre Lamoureux / Destination Angers