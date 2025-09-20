Visite libre du château d’Ardelay Château d’Ardelay Les Herbiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

De la basse-cour jusqu’au sommet du donjon, découvrez le château d’Ardelay en autonomie.

Livret-jeux « A la découverte du château d’Ardelay » pour les 7-12 ans (disponible sur demande à l’accueil).

Château d’Ardelay Rue des Ménestrels, 85500 LES HERBIERS Les Herbiers 85500 Vendée Pays de la Loire 02 51 66 57 88 http://www.lesherbiers.fr 800 ANS D’HISTOIRE

La fondation du château d’Ardelay remonterait au XIIe siècle, avec l’élévation d’une motte artificielle ceinturée de douves et d’une enceinte circulaire en pierre, type shell-keep. Avec son imposant donjon du XVe siècle et sa chambre de tir, il est l’un des exemples d’architecture défensive et militaire de la région.

Restauré au XXe siècle par la Ville des Herbiers, le château a été la possession de plusieurs familles illustres telles que les De Vivonne ou encore Les Herbiers, du Moyen Âge au XVIIIe siècle.

L’ART AU CŒUR DU PATRIMOINE

Le château d’Ardelay propose plusieurs expositions temporaires par an autour des arts visuels. Sculpture, photographie, peinture…, des artistes sont invités à exposer leurs œuvres dans un lieu authentique et chargé d’histoire.

Lieu de vie et d’expression créative, le château accueille également tous les ans, Le Salon des Artistes, regroupant une trentaine d’artistes venus de toute la France.

En plus des expositions temporaires autour des arts visuels, une exposition scientifique autour du patrimoine ou de l’histoire du site est programmée une fois par an. Certains espaces comme le donjon sont ouverts lors de certaines visites ou animations conduites par nos médiateurs. Parkings gratuit à proximité du château.

ACCESSIBILITÉ

Le château est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite : escaliers, pentes moyennes. Tables numériques à l’accueil et au rez-de-chaussée du logis.

Renseignements sur lesherbiers.fr

Ville des Herbiers