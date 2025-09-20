Visite libre du château d’Assier Château d’Assier Assier

Visite libre du château d’Assier Château d’Assier Assier samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du château d’Assier 20 et 21 septembre Château d’Assier Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château d’Assier vous accueille en visite libre et en accès gratuit.

Ce joyau de la Renaissance, construit au XVIᵉ siècle par Galiot de Genouillac, grand maître de l’artillerie de François Ier, mêle architecture militaire et élégance humaniste.

Admirez ses façades richement sculptées, ses décors emblématiques et découvrez à votre rythme un lieu chargé d’histoire.

Aucune animation spécifique n’est prévue ce week-end, mais l’accès au monument est entièrement libre.

Château d’Assier Château d’Assier, 46320 Assier, France Assier 46320 Lot Occitanie Château de style Renaissance construit dans la première moitié du XVIe siècle par Jacques Richard Gourdon de Genouillac, dit « Galiot », maître d’artillerie de Louis XII et de François Ier. Placé juste en amont de la perte du ruisseau d’Assier, le moulin est vraisemblablement édifié durant la première phase de construction du château voisin de style Renaissance, à l’emplacement de l’ancien moulin médiéval, entre 1515 et 1524. Le bâtiment à un étage est en pierre. En rez-de-chaussée, la salle des meules comporte une cheminée en pierre de taille du XVIe siècle ; encore en place, les quatre paires de meules et leurs mécanismes peu usagés datent d’une modernisation tardive vers 1880, tout comme, en soubassement, les quatre rouets en métal, et, à l’étage, des vestiges de renvois d’angle qui servaient notamment à faire tourner une scierie extérieure au moulin. Le moulin s’arrête en 1914. L’Etat en est propriétaire depuis 1934.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château d’Assier vous accueille en visite libre et en accès gratuit.

© Sammy Billon / Centre des monuments nationaux