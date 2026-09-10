Visite libre du château de Bertholène, Château de Bertholène, Bertholène

Informations pratiques

Visite libre du château de Bertholène 19 et 20 septembre Château de Bertholène Aveyron

Gratuit. Visites guidées le dimanche et libre les 2 jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du château de Bertholène, venez découvrir les objets insolites d’Hervé

Partez à la découverte du château de Bertholène, majestueux vestige médiéval dominant la vallée.

️ Visite guidée le dimanche ou libre les 2 jours selon vos envies, pour explorer ce site chargé d’histoire et en apprendre davantage sur son architecture, ses évolutions et son rôle dans l’histoire locale.

Un lieu emblématique à ne pas manquer lors des Journées européennes du patrimoine.

À cette occasion, une exposition d’objets anciens de travail, parfois insolites ou méconnus, vous attend. Saurez-vous deviner à quoi ils servaient ? Une manière ludique et originale de plonger dans les gestes et les savoir-faire d’autrefois.

Une visite qui mêle curiosité, patrimoine et échanges intergénérationnels.

Château de Bertholène Au village, 12310 Bertholène Bertholène 12310 Crioulet Aveyron Occitanie Le château et l’église surplombent le bas bourg, créant une surprenante impression de relief par

leur situation stratégique. Objet d’un programme de restauration par la commune qui l’a racheté

en 1992, le château médiéval de Bertholène et son enceinte, haute de plusieurs mètres,

remontent au XIIIe siècle. Point de résistance huguenote, il a été assiégé et mis à sac en 1569

par les troupes catholiques. Le dégagement opéré par les archéologues en 1999 a permis de

mettre au jour l’un des ensembles mobiliers les plus riches jamais découverts dans le Rouergue.

Les objets retrouvés au château sont visibles au musée archéologique de Montrozier. Attenante

au château, l’église a été construite en 1839. À visiter également, à quelques kilomètres,les

églises d’Anglars, de Banc, et d’Ayrinhac.

Visite du château de Bertholène, venez découvrir les objets insolites d’Hervé

© Didier Espinasse