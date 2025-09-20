Visite libre du château de Bourbon Château de Bourbon Bourbon-l’Archambault

Visite libre du château de Bourbon 20 et 21 septembre Château de Bourbon Allier

Tarif unique : 2€ à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

A l’occasion de la 42e édition des JEP 2025, visiter le château librement, c’est découvrir ses particularités achitecturales et son histoire grâce à l’audioguide en quatre langues, français, anglais, allemand et néerlandais (via des QRcodes), mais c’est aussi un parcours pour les enfants et de tout nouveaux aménagements scénographiques en cours d’installation.

Château de Bourbon Rue de la Sainte-Chapelle 03160 Bourbon-l’Archambault Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 70 67 02 30 http://www.chateaudebourbon.fr Bourbon-l’Archambault : cœur historique du Bourbonnais !

Edifié sur le rocher qui domine l’agglomération, le château de Bourbon contrôle l’intersection de voies antiques. Il offre aujourd’hui des vestiges saisissants qui reflètent la splendeur et le style de l’architecture capétienne du XIIIe siècle. Le premier château-fort des sires de Bourbon restera le symbole de la puissance de leurs descendants, abritant les Saintes Reliques que le fondateur de la maison capétienne de Bourbon, le sixième fils de saint Louis Robert de Clermont, dépose en sa chapelle castrale en 1287.

Considéré encore aujourd’hui comme la maison de famille de tous les descendants de la lignée, le château de Bourbon est le berceau de la plus jeune dynastie capétienne.

Visiter le château de Bourbon, c’est découvrir un site emblématique du Bourbonnais et explorer une page de l’Histoire de France.

Classé Monument Historique depuis 1862 Parking à proximité

Château de Bourbon