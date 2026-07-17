Visite libre du Château de Brouthières, Château de Brouthières, Thonnance-les-Moulins

Informations pratiques

Visite libre du Château de Brouthières 19 et 20 septembre Château de Brouthières Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Datant de 1760, le domaine appartient à la même famille depuis près de trois siècles. Visite libre des extérieurs uniquement : parterres engazonnés bordés de haies, parc à l’anglaise et pigeonnier récemment restauré.

Stationnement à l’extérieur de la propriété.

Château de Brouthières 5 route de Germay 52230 Brouthières Thonnance-les-Moulins 52230 Brouthières Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://chateau-de-brouthieres.com/ Le château de Brouthières et son pigeonnier, tous les deux inscrits au titre des Monuments Historiques, ont été édifiés au milieu du XVIIIème siècle par la famille de Simony, originaire de Sienne en Italie.

Le château, de taille humaine, a été édifié dans le style classique selon un plan rectangulaire. Les façades, exemptes de décor, sont très harmonieuses, de par l’équilibre des pleins et des vides.

Le parc, côté village, a été transformé au XIXème siècle en parc à l’anglaise et donne l’impression d’un espace champêtre naturel, sans intervention de la main de l’homme.

Du côté du bois, un jardin dit “à la française” avec des parterres symétriques bordés de haies de buis subsiste.

Le pigeonnier, privilège de la noblesse et témoignage de la richesse du propriétaire, remonte lui aussi au XVIIIème siècle. Il a été récemment restauré.

Le château de Brouthières appartient à la même famille depuis près de trois siècles!

Propriété privée.

Visite de l’extérieur uniquement. Visite de l’extérieur uniquement / Propriété privée

Datant de 1760, le domaine appartient à la même famille depuis près de trois siècles. Visite libre des extérieurs uniquement : parterres engazonnés bordés de haies, parc à l’anglaise et pigeonnier à…

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