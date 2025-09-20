Visite libre du château de Castelnau-Bretenoux Château de Castelnau-Bretenoux Prudhomat

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Castelnau-Bretenoux vous ouvre ses portes en visite libre.

Découvrez ce puissant château fort des XIIIᵉ–XVIIᵉ siècles, symbole de l’architecture militaire médiévale du Quercy, avec ses remparts imposants et sa vue imprenable sur la vallée de la Dordogne.

Aucune animation spécifique n’est prévue ce week-end, mais l’accès au site est gratuit : l’occasion idéale pour explorer à votre rythme ce monument emblématique.

Château de Castelnau-Bretenoux Lieu Dit Castelnau, 46130 Prudhomat, France Prudhomat 46130 Lot Occitanie Au XIIIe siècle, à cet emplacement, fut fondée la bastide de Bretenoux. Ce château fut aggrandi et restauré jusqu’en 1782. Un incendie le ravagea en 1851. Le plan en triangle comporte un corps de place cantonné à ses sommets de tours rondes et flanqué, sur chacun de ses longs pans, par une tour en fer à cheval. Il est protégé par une enceinte qui l’enveloppe totalement. A l’intérieur de la place, les courtines sont flanquées de bâtiments implantés autour d’une cour d’honneur triangulaire. Datant du XIIIe siècle, le donjon carré se dresse à l’angle sud-est. Le bâtiment de l’Auditoire, considéré comme étant le donjon du castrum existant en 1050, est adossé à la courtine sud. La chapelle du XVe siècle fait suite à ce bâtiment. Au XVIIe siècle, le château est percé de fenêtres à meneaux et les corps de logis sud et est sont doublés sur leur longueur.

© Laurent Gueneau / Centre des monuments nationaux