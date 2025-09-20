Visite libre du château de Cercamp et du parc Château de Cercamp Frévent

Entrée = 8€ (cela comprend également l’accès aux jeux anciens et au parcours d’orientation dans le parc) ; Gratuit pour les moins de 16 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre des intérieurs du château (plus de 20 pièces à découvrir) : salons, salle à manger, cuisine, chambre, salle de bain, galerie de cloître…), ainsi que l’accès au parc (verger, arboretum, cabinet des moines…).

Château de Cercamp 77 rue du general de Gaulle, 62270 Frévent Frévent 62270 Cercamp Pas-de-Calais Hauts-de-France 0660990770 https://www.cercamp.fr Ancienne abbaye cistercienne, devenue filature de laine au 19 ème siècle puis résidence des barons de Fourment. Propriété de l’APHP au 20ème siècle elle est transformée en centre educatif pour enfants. Désormais propriete privée tout est fait pour lui redonner son lustre d’antan.

Classé en totalité MH. Parking privé dans l’allée du château

Pas d’accès PMR

Animaux non admis

© château de Cercamp