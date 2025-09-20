Visite libre du Château de Dinan Château de Dinan Dinan

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Château de Dinan

Entre 1380 et 1384, le duc de Bretagne Jean IV fait construire à Dinan une remarquable tour-résidence. Au travers de cet ambitieux programme architectural, le prince désirait montrer sa puissance et affirmer son pouvoir sur une cité qui lui fut longtemps rebelle. Plus qu’une forteresse, le château de Jean IV s’impose comme un palais aux fenêtres larges et lumineuses et aux riches décors sculptés.

Château de Dinan Rue du Chateau, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Dinan Côtes-d'Armor Bretagne 33296394520 https://www.dinan.fr/mes-loisirs/culture-et-patrimoine/le-patrimoine/les-sites-historiques/le-chateau-de-dinan https://www.youtube.com/watch?v=j85YvrGYmHo

Construit dans les années 1380, à la demande du duc Jean IV pour affirmer son pouvoir sur une ville qui lui était hostile, le Château de Dinan rivalise avec le château royal de Vincennes, résidence du roi de France Charles V.

Cuisine, salle de banquet, chambre d’apparat, chapelle, chambre de retrait, tous ces dispositifs nécessaires à la vie de cour, font du Château de Dinan une véritable tour-palais.

Inauguré en juin 2019, le parcours scénographique allie mobilier d’inspiration médiévale et archéologie expérimentale autour de deux thématiques : l’art de la guerre et la vie quotidienne dans une résidence princière.

Remarquable résidence princière édifiée à la fin du 14ème siècle par le duc de Bretagne Jean IV, le Château de Dinan s’impose comme le monument emblématique de la cité médiévale.

