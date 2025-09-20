Visite libre du château de Joux Château de Joux La Cluse-et-Mijoux

Visite libre du château de Joux 20 et 21 septembre Château de Joux Doubs

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’un accès gratuit au château de Joux pour faire rayonner le patrimoine et mettre en lumière les travaux de restauration.

Au programme : des rencontres avec la Fondation du Patrimoine, les architectes, les entreprises et les artisans qui restaurent les monuments historiques, un livret-jeux et des animations pour toute la famille.

Vous pourrez déambuler librement, à votre rythme. En plus des panneaux illustrés retraçant l’histoire du château, des médiateurs seront postés en différents points stratégiques pour répondre à toutes vos interrogations.

Château de Joux La Cluse et Mijoux 25300 La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 69 47 95 http://www.chateaudejoux.com

