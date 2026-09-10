Visite libre du château de La Chapelle-de-Bragny, Château de La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Bragny
samedi 19 septembre 2026 · Château de La Chapelle-de-Bragny · La Chapelle-de-Bragny
Informations pratiques
Visite libre du château de La Chapelle-de-Bragny 19 et 20 septembre Château de La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire
1€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de La Chapelle-de-Bragny, édifié au Moyen Âge et durant différentes périodes (XVIe et XIXe siècles), ainsi que son église fortifiée du XIe siècle abritant une vierge en bois polychrome.
Château de La Chapelle-de-Bragny Le bourg 2 route de Lalheue, 71240 La Chapelle-de-Bragny La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 71 11 21 53
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de La Chapelle-de-Bragny, édifié au Moyen Âge et durant différentes périodes (XVIe et XIXe siècles), ainsi que son église…
© Office de tourisme Entre Saône et Grosne