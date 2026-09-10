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AGENDA · La Chapelle-de-Bragny

Visite libre du château de La Chapelle-de-Bragny, Château de La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Bragny

samedi 19 septembre 2026 · Château de La Chapelle-de-Bragny · La Chapelle-de-Bragny

Visite libre du château de La Chapelle-de-Bragny, Château de La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Bragny

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de La Chapelle-de-Bragny
Adresse
Le bourg 2 route de Lalheue, 71240 La Chapelle-de-Bragny
Ville
71240 La Chapelle-de-Bragny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
1€

Visite libre du château de La Chapelle-de-Bragny 19 et 20 septembre Château de La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de La Chapelle-de-Bragny, édifié au Moyen Âge et durant différentes périodes (XVIe et XIXe siècles), ainsi que son église fortifiée du XIe siècle abritant une vierge en bois polychrome.

Château de La Chapelle-de-Bragny Le bourg 2 route de Lalheue, 71240 La Chapelle-de-Bragny La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 71 11 21 53
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de La Chapelle-de-Bragny, édifié au Moyen Âge et durant différentes périodes (XVIe et XIXe siècles), ainsi que son église…

© Office de tourisme Entre Saône et Grosne

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