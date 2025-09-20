Visite libre du château de La Chapelle-de-Bragny Château de La Chapelle-de-Bragny La Chapelle-de-Bragny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château de La Chapelle-de-Bragny, édifié au Moyen Âge et durant différentes périodes (XVIe et XIXe siècles), ainsi que son église fortifiée du XIe siècle abritant une vierge en bois polychrome.

Château de La Chapelle-de-Bragny Le bourg 2 route de Lalheue, 71240 La Chapelle-de-Bragny La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 71 11 21 53

© Office de tourisme Entre Saône et Grosne