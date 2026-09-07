Visite libre du Château de La Chèze, Château de la Chèze, Le Cheylard

Informations pratiques

Visite libre du Château de La Chèze 19 et 20 septembre Château de la Chèze Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre du château avec remise d’un livret d’accueil.

Château de la Chèze route de la Chèze, 07160 Le Cheylard Le Cheylard 07160 la chèze Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475290710 https://www.ardeche-hautes-vallees.fr/patrimoine-culturel/chateau-de-la-cheze/ Situé sur une position stratégique et dominante, la plus ancienne mention du fief de la Chèze remonte à 1278, il est agrandi et modifié à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance.le château La Chèze fut la propriété des Tournon de la Chèze juqu’au milieu du XVIème siècle ou il passe, par alliance, aux Tersac. Il est le témoin des guerres de religion et plus particulièrement des révoltes huguenotes qui ont fortement touché la région en 1621 et 1628. A la veille de la Révolution française, il appartient au Portalès, une famille originaire de Montpellier. En 1862, il est vendu à un Théophile Sauzet, un riche notable du Cheylard qui va, lui et ses succeseurs, le transformer en une demeure bourgeoise et confortable, entouré d’un parc paysager aux essences exotiques. Pour avoir abrité le maquis, il est tragiquement incendié par les troupes allemandes lors de la bataille du Cheylard des 5 et 6 juillet 1944. Vendu à la Commune du Cheylard en 1946, il va être longtemps laissé à l’abandon et le parc transformé en camping. Des jeunes passionnés vont créer en 1989 l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Boutiérois. Soutenus et aidés par la municipalité et de nombreux partenaires, ils vont jusqu’en 2018, restaurer et organiser des chantiers de jeunes bénévoles venus du monde entier afin de redonner forme et vie au château. Grâce à leurs efforts, ils vont sauver le château et pouvoir le rendre visitable. Eléments architecturaux intéressants (archères, canonnières, fenêtres, cheminées…) aménagements intérieurs replongeant le visiteur entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. parking

Visite libre du château avec remise d’un livret d’accueil.

©VilleLeCheylard