Visite Libre du château de la Trémolière Château de la Trémolière et verger de Déduit Anglards-de-Salers

Visite Libre du château de la Trémolière Château de la Trémolière et verger de Déduit Anglards-de-Salers samedi 20 septembre 2025.

Visite Libre du château de la Trémolière 20 et 21 septembre Château de la Trémolière et verger de Déduit Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du château, ses tapisseries « Le Bestiaire Fantastique », son verger de Déduit, son exposition de KRIKO.

Château de la Trémolière et verger de Déduit 2 Chapsières, 15380 Anglards-de-Salers Anglards-de-Salers 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471400572 https://www.facebook.com/chateauTremoliere Gentilhommière édifiée au XVe siècle puis modifiée intérieurement au XVIIIe. L’intérieur présente un bon exemple de décor d’une maison campagnarde auvergnate à la fin du règne de Louis XIV (tapisseries du XVIe siècle ; boiseries du XVIIIe). Le château est un bâtiment rectangulaire (fin du XVe siècle) flanqué d’une tour ronde à l’est contenant l’escalier (1685). Les salles des premier et deuxième étages sont ornées de peintures sur trumeaux disposés au-dessus des cheminées, des portes ou des placards. Ces peintures témoignent de l’activité artistique régionale à l’époque et sont sans doute l’oeuvre de l’atelier de la famille Fabry.

Visite libre du château, ses tapisseries « Le Bestiaire Fantastique », son verger de Déduit, son exposition de KRIKO.

mairie Anglards-de-Salers