Visite libre du Château de Léhon Château de Léhon Dinan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Château de Léhon 5069 Route de Calorguen (rue du château – Léhon) – 22100 Léhon-Dinan Dinan 22100 Léhon Côtes-d’Armor Bretagne http://www.mairie-lehon.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/le-chateau-de-lehon/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA22000021;https://monumentum.fr/ruines-chateau-pa22000021.html Bâtie sur un éperon rocheux, la forteresse de Léhon défendait l’entrée de la vallée de la Rance. Le château est mentionné dans l’histoire pour la première fois en 1034, lors de la guerre d’héritage qui opposa Alain et Eudon, fils du duc de Bretagne, Geoffroy Ier.

Edifié sur un massif rocheux, le château est reconstruit au début du 13ème siècle par Juhel de Mayenne, seigneur de Dinan. Restaurés entre 2003 et 2006, ses vestiges sont ouverts à la promenade.

