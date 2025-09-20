Visite libre du château de Longages-Comminges Château de Longages-Comminges Longages

Visite libre du château de Longages-Comminges 20 et 21 septembre Château de Longages-Comminges Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Château du XVᵉ siècle – Témoin des luttes de pouvoir

Témoin des conflits entre le pouvoir royal et les féodaux méridionaux, ce château du XVᵉ siècle, conservé dans sa configuration d’origine, ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Visitez le château en accès libre pour découvrir l’architecture médiévale et l’histoire du lieu.

Château de Longages-Comminges Carrefour de la Vierge, 31410 Longages-Comminges Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 04 43 Le site du château de Longages est imprégné d’une riche histoire, entremêlant des éléments naturels et historiques.

Situé au carrefour de la voie romaine reliant Tolosa à Lugdunum Convenarum et de la route entre Rieumes, Lézat via Capens et le Col du Bel Air, le site du château se trouve au sein d’une zone abondante en sources et cours d’eau, notamment le Rabé, qui jouait un rôle majeur dans le passé. De plus, des vestiges d’un ancien village gaulois, le chemin de Sabatouse, peuvent également être découverts sur les lieux.

Au XIIe siècle, le prieuré de femmes de l’ordre de Fontevrault est créé avec le soutien des comtes de Comminges, dans le but d’évangéliser les campagnes (paganus : paysan, païen). Le 12 septembre 1213, la Bataille de Muret, qui était la capitale du comté de Comminges, entraîne le rattachement du comté de Toulouse à la couronne royale. Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, épouse Jeanne de Toulouse, la dernière comtesse de Toulouse. Suite à cela, de nouvelles villes (bastides) sont créées, dont Carbonne, Cazères, Longages, etc., assorties d’avantages fiscaux pour renforcer le pouvoir royal. La bastide de Longages, cependant, ne connaît pas le succès escompté. Puis au XIVe siècle, e diocèse de Rieux est créé par les papes d’Avignon, regroupant les anciens diocèses de Toulouse, Rieux, Lombez, Saint-Papoul, Condom, Lavaur, Pamiers, et Mirepoix. Longages et son prieuré font partie du diocèse de Rieux. Des incertitudes entourent la succession du comté de Comminges, avec des contestations du rattachement de la couronne par les Armagnac et les Foix. Finalement, le château de Longages est construit à partir de 1482 par Roger de Comminges, vicomte de Bruniquel, suite à l’appel de Louis XI et Charles VIII pour renforcer la séparation entre les Foix et les Armagnac. Le rattachement du comté de Comminges à la couronne est définitivement établi juridiquement par un arrêt du Parlement de Toulouse en 1501. Le roi Louis XII prend alors le titre de comte de Comminges.

Au XVIe siècle, les Comminges-Bruniquel deviennent huguenots et le château est le témoin de dévastations pendant les guerres de religion. Les membres de la famille Comminges-Bruniquel participent aux combats de Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV, lors de différentes batailles. Les Comminges-Bruniquel vendent le château en 1722 à la famille Abolin de Montesquieu-Volvestre. Plus tard, le château passe à la famille Sainte-Marie de Lézat par héritage des Abolin. Au XXe siècle, le château est ensuite acquis par la famille Fort, des médecins de Carbonne.

En 2002, le château est vendu à un ressortissant britannique, puis en 2011, il est acheté par les consorts Dieudonné Duriez-Costes et Déodat Duriez, originaires de Toulouse et Muret. Centre ville Longages, Canton de Carbonne, Arrondissement de Muret.

© Dieudonné Duriez