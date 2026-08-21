Visite libre du château de Moutiers-Saint-Jean, Château de Moutiers, Moutiers-Saint-Jean

Informations pratiques

Visite libre du château de Moutiers-Saint-Jean 19 et 20 septembre Château de Moutiers Côte-d’Or

Tarif : 8 € | Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les visiteurs découvriront des photographies anciennes du lieu, des clichés réalisés avant sa restauration, ainsi qu’une petite exposition retraçant l’histoire de la photographie, du XIXᵉ siècle aux années 1950. Une invitation à explorer la mémoire des lieux à travers l’image et à comprendre le rôle essentiel de la photographie dans la conservation du patrimoine.

Château de Moutiers 1 place de l’Abbaye, 21500 Moutiers-Saint-Jean Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 32 55 43 86 http://www.chateaudemoutiers.fr L’origine de Moutiers remonte à 450, alors que saint Jean de Réôme, ermite installé à Corsaint, fonde une communauté.

Au VIe siècle, les moines viennent s’établir à Moutiers. L’abbaye est considérée comme la plus ancienne de Bourgogne.

Son abbatiale du XIIe siècle, détruite à la Révolution, n’avait rien à envier à celle de Vézelay ou d’Autun.

À la fin du XVIIe siècle, la réforme Mauriste et la sage administration de l’abbé Claude Charles de Rochechouart de Chandenier, ami de saint Vincent de Paul, marqueront le début des reconstructions et d’un nouvel essor.

Au XVIIIe siècle, le titre d’abbé de Moutiers-Saint-Jean sera donné aux évêques et ducs de Langres pour les dédommager de la création d’un évêché à Dijon.

Ce sont ces princes de l’Église, et notamment monseigneur de Montmorin de Saint-Hérèm, qui firent édifier entre 1747 et 1763 le palais abbatial par l’architecte Claude Louis d’Aviler.

C’est ce palais, devenu un château au XIXe puis une ferme au milieu du XXe siècle, qui a été repris en 2013 par deux passionnés qui font revivre les lieux et y présentent de belles collections de mobilier. Lors de votre visite, vous pourrez découvrir dix pièces meublées aux ambiances du XVIIIe siècle. parking place de l’Abbaye.

Les visiteurs découvriront des photographies anciennes du lieu, des clichés réalisés avant sa restauration, ainsi qu’une petite exposition retraçant l’histoire de la photographie, du XIXᵉ siècle aux…

© O. de Clarembaut