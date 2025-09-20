Visite libre du château de Pierry, au cœur du XVIIIᵉ siècle Château Pierry

Visite libre du château de Pierry, au cœur du XVIIIᵉ siècle Château Pierry samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez flâner dans les salons XVIIIᵉ et le parc du château, admirer son architecture et plonger dans plusieurs siècles d’histoire.

Ne manquez pas cette occasion rare de découvrir le château !

Château 45 rue Léon Bourgeois, 51350 Pierry Pierry 51530 Marne Grand Est 03 26 54 02 87 http://www.chateau-de-pierry.fr/ https://www.facebook.com/Chateau-De-Pierry-172966106096182/ Ce château fut édifié vers 1734 par Monseigneur de Choiseul-Beaupré, évêque-comte de Châlons, comme résidence vitivinicole avec pressoirs, celliers et caves. La route actuelle divise la propriété en deux depuis 1760, séparant le vignoble des chais et du château. Au milieu du XIXᵉ siècle, le domaine est morcelé et la famille d’Aragon en devient le principal propriétaire. Dans les années 1970, Jean-Paul Gobillard, dont l’aïeul fut le premier maître-vigneron de Monseigneur de Choiseul, rétablit l’unité de la propriété et restaure son activité vitivinicole originelle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Château de Pierry