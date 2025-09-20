Visite libre du château de Puybautier Château de Puybautier Saint-Coutant

Visite libre du château de Puybautier Château de Puybautier Saint-Coutant samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du château de Puybautier 20 et 21 septembre Château de Puybautier Charente

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite libre des extérieurs du château de Puybautier (XVIème – XVIIIème siècle), inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et en cours de restauration.

Château de Puybautier 3 Puybautier, 16350 Saint-Coutant Saint-Coutant 16350 Chez Marsaud Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 30 07 59 Le château date des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et est en cours de restauration.

La demeure date pour l’essentiel du XVIIIe siècle. Un logis antérieur est attesté depuis le XVe siècle. L’aménagement des intérieurs date du XIXe siècle. L’édifice est fidèle aux canons architecturaux des demeures rurales du XVIIIe siècle liées à l’exploitation des terres : toiture à pans brisés en tuile plate, corps principal avec avant-corps abritant l’escalier central, pavillons latéraux formant retour sur la cour.

