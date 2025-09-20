Visite libre du château de Ripaille et de l’exposition « La vie de château, quelle Belle Epoque ! » Château de Ripaille Thonon-les-Bains

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du château de Ripaille, construit par le 1er Duc de Savoie en 1434 et restauré dans un style Art Nouveau à la Belle Epoque. Découvrez aussi l’exposition « La vie de château, quelle Belle Epoque ! » pour en apprendre plus sur la vie au tournant de XXème siècle.

Château de Ripaille 83, avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 64 44 http://www.ripaille.fr https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Ripaille-Fondation-Ripaille-1744823975731891/ Le château de Ripaille, dont les bâtiments les plus anciens remontent au XVe siècle, a été la résidence des ducs de Savoie dont le premier, Amédée VIII, fut Pape sous le nom de Félix V. Le domaine est aujourd’hui la propriété de la famille Necker et de la fondation Ripaille. Le château a été restauré en 1900 par Frédéric Engel-Gros dans le style art nouveau.

©Fondation Ripaille