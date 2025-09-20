Visite libre du château de Rochemaure Château de Rochemaure Rochemaure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Plongez dans l’histoire des ruines du Château de Rochemaure, autrefois bastion défensif. Admirez les panoramas et ressentez l’atmosphère de cette époque révolue.

Perché sur un promontoire rocheux, le Château de Rochemaure domine la vallée du Rhône et offre une vue à couper le souffle. Construit au XIe siècle par la noble famille des Adhémar, seigneurs de Montélimar, ce site médiéval impressionne autant par sa situation que par son histoire encore en partie méconnue. Ses vestiges, son donjon, ses remparts et son bourg médiéval en font un lieu à part, chargé d’atmosphère.

Bonne nouvelle cette année pour les visiteurs en autonomie ! Le château propose désormais un parcours libre enrichi de panneaux explicatifs et ludiques, pensés pour petits et grands. Sur votre chemin, vous pourrez tourner un disque pour découvrir les roches qui composent le site, soulever des clapets pour tester vos connaissances, faire glisser des personnages dans un labyrinthe ou encore associer des blasons aux bonnes familles seigneuriales. Une façon simple et amusante de plonger dans l’histoire du lieu… sans guide !

Château de Rochemaure Montée du château, 07400 Rochemaure, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Rochemaure 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 49 59 20 http://www.sud-ardeche-tourisme.com/ Le château de Rochemaure (roche noire), XIe-XIIe, domine la vallée du Rhône du haut de son neck. Son charmant bourg fortifié vaut un détour et promet une splendide vue.

©sakivstheuniverse