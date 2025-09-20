Visite libre du Château de Seix Château de Seix Seix

Visite libre du Château de Seix 20 et 21 septembre Château de Seix Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Le Château de Seix – Patrimoine & arts visuels au cœur des Pyrénées

Le Château de Seix, c’est à la fois un lieu de découverte du patrimoine des Pyrénées centrales et un espace dédié aux arts visuels contemporains.

Visite libre sur 4 étages d’expositions thématiques

Rez-de-chaussée

Découvrez l’histoire de Seix et de son château.

1er étage

Plongée dans le patrimoine du Couserans :

• Histoire locale et liens avec l’Espagne voisine

• Usages d’autrefois

• Formation des montagnes

• Maquette multimédia avec pilotage d’un hélicoptère virtuel ️

• Mythes et légendes des Pyrénées, à lire et à écouter

2ᵉ étage – Arts visuels contemporains

• Printemps : photographie contemporaine et résidences d’artistes

• Été et automne : expositions d’arts graphiques et plastiques

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez :

les peintures de Laure Boin

les gravures et la cabane gravée de Sylvain Konyali

3ᵉ étage – Maison du Parc naturel régional

Un espace consacré à la réintroduction du bouquetin

Animations spéciales dans la cour

L’histoire de Seix et de son château sera racontée en plein air à 11h30, 15h30 et 17h.

Château de Seix Montée du château, 09140 Seix Seix 09140 Ariège Occitanie 05 34 14 02 11 http://chateaudeseix.fr Inscrit au titre des Monuments historiques, ce charmant château remonte à la fin du XVe siècle et a subi des modifications aux XVIIIe et XIXe siècles. Aujourd’hui, il est la propriété de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées, et il abrite des espaces dédiés à la présentation du patrimoine du Couserans, avec des expositions historiques et une maquette multimédia captivante. De plus, le château accueille des expositions temporaires d’arts visuels, offrant ainsi aux visiteurs un regard sur la création artistique contemporaine.

En tant que fervent défenseur de la photographie contemporaine, ce château offre des opportunités uniques aux artistes en mettant en place des résidences de création et d’expérimentation photographiques. Grâce à ces initiatives, il devient un véritable foyer d’expression artistique, favorisant l’épanouissement de la création photographique dans la région. Le château est situé au coeur du village de Seix. Il est accessible à pied par un escalier, difficile pour les personnes à mobilité réduite. Vous pouvez garer votre véhicule sur la place du village, à 100 mètres du site, il s’y trouve également des emplacements pour les bus. Traversez la place entre la mairie et l’église et empruntez la rue Pujole (direction Col de la Core) sur une vingtaine de mètres : la Montée du Château s’ouvre sur votre droite.

