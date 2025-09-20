Visite libre du château de Sillé-le-Guillaume Château de Sillé le Guillaume Sillé-le-Guillaume

Visite libre du château de Sillé-le-Guillaume Château de Sillé le Guillaume Sillé-le-Guillaume samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du château de Sillé-le-Guillaume 20 et 21 septembre Château de Sillé le Guillaume Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Laissé en ruine après la Guerre de Cent Ans, le château de Sillé-le-Guillaume est reconstruit à la fin du XVe siècle en véritable forteresse ! Tours d’artillerie, remparts, mâchicoulis… tout y est pour empêcher l’ennemi de l’attaquer de nouveau ! Les siècles qui suivirent laissent place à un temps de paix sur le territoire. La vie de château s’adapte et se veut plus confortable. Deux logis résidentiels vont donc être construits aux XVIe et XVIIe siècle.

Depuis 2024, le logis Est, qui date du XVIIe siècle, fait peau neuve ! Un chantier de restauration de grande envergure vise à le mettre hors d’eau et hors d’air tout en lui redonnant son aspect d’origine. Charpente, maçonnerie, menuiserie… le logis vit une incroyable renaissance !

Panneaux d’explications

Parcours audioguidé

Exposition « L’artisan peintre-décorateur, un artiste oublié ? » avec la Fondation Le Mans Université

DIMANCHE 21 septembre : DIMANCHE MEDIEVAL (par l’association Sillé Culture)

Plusieurs compagnies vous attendent pour un voyage dans le temps !

– Comment attaquer un château ? par Anim’Histo

– Qui fait appel à la sorcière au Moyen Age ? par Nika

– Combattants en armure par Gladius Sagonensis

– Contes, légendes et histoires médiévales du Pays de Sillé par la Confrérie de la Quintefeuille

– Le tournoi des Ecuyers par Oléo production, Bruno Delisle

Château de Sillé le Guillaume place des minimes, 72140 Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire 02 43 14 23 43 http://www.sille-le-guillaume.fr/-Chateau-de-Sille-le-Guillaume-.html https://www.facebook.com/chateausilleleguillaume/ Quatre tours, de hauts murs percés de canonnières, des couronnes de mâchicoulis, le château de Sillé-le-Guillaume est une véritable forteresse médiévale.

Plusieurs fois assiégé lors de la guerre de Cent Ans, le château de Sillé-le-Guillaume est passé entre les mains des familles de Beauvau, Cossé-Brissac mais aussi de la princesse de Conti fille illégitime de Louis XVI et de mademoiselle de la Vallière.

Forteresse médiévale reconstruite dans la deuxième moitié du XVe siècle, demeure de plaisance au XVIIe siècle, prison durant la Révolution française, le château a eu plusieurs vies ! Napoléon en fit don à la commune qui l’utilisa comme mairie et collège puis lycée jusqu’en 1971.

Visiter le château de Sillé c’est découvrir une forteresse médiévale unique, c’est parcourir les soubresauts de l’histoire et c’est découvrir des personnages emblématiques ! Robert de Sillé et Arsène Marie Le Feuvre vous attendent pour vous faire découvrir leurs secrets.

Laissé en ruine après la Guerre de Cent Ans, le château de Sillé-le-Guillaume est reconstruit à la fin du XVe siècle en véritable forteresse ! Tours d’artillerie, remparts, mâchicoulis… tout y est …

Ville de Sillé