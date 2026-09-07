Visite libre du Château de Treffort, Château de Treffort, Val-Revermont

Informations pratiques

Visite libre du Château de Treffort 18 – 20 septembre Château de Treffort Ain

Tarif unique : 5 € pour les visiteurs âgés de 18 ans et plus.

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les étudiants, les personnes à mobilité réduite et leur accompagnant, ainsi que pour les détenteurs du Pass annuel 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Treffort ouvre ses portes au public pour une visite libre de ses espaces.

Les visiteurs pourront découvrir le parcours du musée à leur rythme, explorer l’histoire du château et profiter de cette occasion pour mieux connaître ce patrimoine local. L’équipe sera présente tout au long de la visite pour accueillir le public et répondre aux questions.

Château de Treffort 2 place des Tilleuls 01370 Val-Revermont Val-Revermont 01370 Treffort Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474229330 http://chateaudetreffort.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100084472643758 Ancien domaine des comtes de Savoie et de l’architecte Tony Ferret, le château de Treffort, dans le département de l’Ain, surplombe la Bresse depuis les monts du Revermont.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Treffort ouvre ses portes au public pour une visite libre de ses espaces.

© Kelian Piroux