Visite libre du château de Val Château de Val Lanobre samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Profitez d’une visite libre pour découvrir le château de Val, joyau médiéval magnifiquement conservé, dressé sur les rives du lac de Bort-les-Orgues.

Explorez ses salles, admirez son architecture et laissez-vous séduire par ce lieu emblématique chargé d’histoire.

Château de Val Les Fontilles, 19110 Bort-Les-Orgues Lanobre 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 40 30 20 http://www.chateau-de-val.com Construit au XVe siècle, Val est l’un des sites les mieux conservés inscrits au titre des Monuments historiques et l’un des plus remarquables de la Haute-Auvergne. Situé dans le Cantal, sur la commune de Lanobre, il est considéré comme une pointe limousine en terre auvergnate, appartenant à la ville de Bort.

Il bénéficie d’un environnement idéal, alliant tranquillité et dynamisme grâce à la retenue d’eau qui l’entoure.

Érigé sur un rocher de plus de 30 mètres, son paysage a été modifié suite à la mise en eau de la vallée qu’il surplombait. Sauvé de justesse de la submersion, il se reflète désormais dans les eaux du barrage de bort, offrant un cadre exceptionnel. Il est maintenant niché sur une petite presqu’île en bordure du lac.

© PAH des Hautes Terres Corréziennes et de Ventadour