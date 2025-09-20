Visite libre du château d’eau Office de tourisme de Brive Brive-la-Gaillarde

Visite libre du château d’eau 20 et 21 septembre Office de tourisme de Brive Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite du Château d’eau

Montez au sommet du Château d’eau et découvrez une vue imprenable sur les alentours !

Cette visite vous permet d’explorer ce monument technique et emblématique, souvent fermé au public, tout en découvrant son rôle et son histoire.

Dernière montée possible : 20 minutes avant la fermeture

Office de tourisme de Brive Place du 14 juillet, 19100 Brive-La-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 24 08 80

