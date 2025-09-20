visite libre du château et de l’écomusée Château des bruneaux Firminy

visite libre du château et de l’écomusée 20 et 21 septembre Château des bruneaux Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites libres et gratuites du Château des Bruneaux , salles historiques, écomusée, potager, chapelle, menuiserie , ainsi que l’exposition : « Les 30 Glorieuses à Firminy »

Château des bruneaux 3 rue Chanzy 42700 FIRMINY Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 89 38 46 http://www.chateaudesbruneaux Château des Bruneaux : les appartements du XVIIIème siècle (Petit salon, Grand salon, Cuisine, Galerie des portraits, Chambre Louis XVI, bibliothèque), la chapelle et les jardins, l’écomusée (Espace Gégé, Jeux et Jouets, Salle des perruques, Salle de classe, atelier de cloutier, menuiserie, fournil, caveau, intérieur appelou) Sortie 34 puis Firminy centre puis suivre « château des Bruneaux ». Stationnement à proximité

