Visite libre du château, exposition photo sur l’histoire du château, présentation de panneaux Des monuments historiques au patrimoine Labastide-Marnhac

le bourg Labastide-Marnhac Lot

Gratuit

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Toute la journée visite libre du château, exposition photo sur l’histoire du château, présentation de panneaux Des monuments historiques au patrimoine , portes ouvertes du musée, de l’école et de la bibliothèque

le bourg Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 02 29

English :

All day: free tour of the château, photo exhibition on the château?s history, presentation of panels entitled « From historic monuments to heritage », open house at the museum, school and library

German :

Den ganzen Tag über: freie Besichtigung des Schlosses, Fotoausstellung über die Geschichte des Schlosses, Präsentation der Tafeln « Von historischen Monumenten zum Kulturerbe », offene Türen des Museums, der Schule und der Bibliothek

Italiano :

Tutto il giorno: visita libera del castello, mostra fotografica sulla storia del castello, presentazione dei pannelli « Dai monumenti storici al patrimonio », porte aperte al museo, alla scuola e alla biblioteca

Espanol :

Todo el día: visita libre del castillo, exposición fotográfica sobre la historia del castillo, presentación de paneles titulados « De monumento histórico a patrimonio », puertas abiertas en el museo, la escuela y la biblioteca

