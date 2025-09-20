Visite libre du château-musée Grimaldi Château-musée Grimaldi Cagnes-sur-Mer

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le château-musée Grimaldi ainsi que l’exposition en cours grâce à l’application – audioguide : Guidigo, en accès libre. L’application propose également des parcours ludiques pour les enfants.

Château-musée Grimaldi 7 Pl. Grimaldi, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492024730 https://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/chateau-musee-grimaldi/ Le premier musée est créé en 1946. Il est consacré à la culture de l’olivier. En 1953 ouvre une section consacrée à la peinture moderne et contemporaine. S’ajoute en 1973 une donation par la chanteuse Suzy Solidor de quarante de ses plus beaux portraits (œuvres de Picabia, Dufy, Lempicka, Foujita, Van Dongen…).

