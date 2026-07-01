Visite libre du château royal de Cazeneuve, Château royal de Cazeneuve, Préchac

Informations pratiques

Visite libre du château royal de Cazeneuve 19 et 20 septembre Château royal de Cazeneuve Gironde

Tarifs : 13,50€ par adulte, 12€ pour les 18-25 ans, 8€ pour les personnes en situation de handicap, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une ancienne propriété du roi de France Henri IV et de son épouse, la reine Margot.

Exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la chambre Empire, habituellement inaccessible au public, pourra être visitée.

Tout au long du week-end, explorez librement l’ensemble du château. Des guides seront présents dans plusieurs pièces pour répondre à vos questions, et un livret de visite sera remis à chaque visiteur.

La découverte comprend la cour basse du château, ses grottes troglodytiques et ses caves médiévales, ainsi que les appartements royaux meublés d’époque : cuisine médiévale, salon de la reine Margot, chambres du roi et de la reine, chambre de la comtesse et chapelle.

Une exposition consacrée à la faune et à la flore de Cazeneuve ainsi qu’un film sur la vallée du Ciron complètent la visite.

Château royal de Cazeneuve 33730 Préchac Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 25 48 16 http://www.chateaudecazeneuve.com Ancienne propriété des rois de Navarre, du roi de France Henri IV et de la reine Margot, le château est entièrement meublé avec des meubles d’époque. Le château ainsi que son parc ont été classés au titre des Monuments historiques et ont reçu 2 étoiles dans le Guide vert Michelin. De plus, la restauration du château a été récompensée par le 1er prix national 2015 des Vieilles Maisons Françaises pour sa qualité exceptionnelle.

Découvrez une ancienne propriété d’un Roi de France, Henri IV et de son épouse le Reine Margot.

©Château Royal de Cazeneuve